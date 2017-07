Black Panther: Sebastian Stan svela se sarà nel film, nuovo poster

Il D23 si è concluso ma lasciando delle sorprese. Tra queste c'è un nuovo poster - firmato dall'artistadi, nuovo cinefumetto firmato dai Marvel Studios, che potete trovare in calce alla notizia.

Di Black Panther vi abbiamo già svelato svariati dettagli, ma ad oggi non era chiaro se Sebastian Stan, interprete di Bucky a.k.a. il Soldato d'Inverno sarebbe stato nel film. Alla fine di Captain America: Civil War, Bucky si fa ibernare in Wakanda ed i fan hanno speculato sulla possibilità di vedere l'antieroe in azione al fianco di Pantera Nera nel suo film stand-alone.

Intervistato a riguardo al D23, Stan ha confermato che non sarà nel cinecomic. Visto quel che sappiamo di Avengers: Infinity War, nulla toglie, però, di vederlo almeno in una sequenza post-titoli... chissà...

Black Panther arriva a febbraio.