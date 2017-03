Black Butterfly: trailer e poster del thriller con Antonio Banderas

Laha rilasciato il primo trailer e il poster ufficiale di, un adattamento americano del celebre thriller francese, che vede protagonista in questo caso. Potete vedere il trailer del film con il poster in calce alla notizia, subito dopo il salto!

Alla periferia di un paesino di montagna scosso da una serie di rapimenti e omicidi, Paul (Antonio Banderas), uno scrittore solitario, si sta organizzando per iniziare quella che spera sarà una sceneggiatura in grado di salvare la sua carriera. Dopo un incontro teso in un ristorante con un vagabondo di nome Jack (Jonathan Rhys Meyers), Paul offre a Jack un posto dove stare, ma presto il tagliente ed imprevedibile Jack si farà strada nel mondo e nella vita di Paul. Quando una tempesta inattesa toglie l’alimentazione alla loro abitazione isolata sui monti, i due uomini cominciano un gioco estremamente pericoloso che porterà a termine la storia di almeno uno dei due.

Black Butterfly è stato diretto da Brian Goodman e scritto da Marc Frydman e Justin Stanley. Il cast del film è composto da Antonio Banderas (Desperado, Haywire, La pelle che abito) nei panni dello scrittore in decadenza Paul, Jonathan Rhys Meyers (Match Point, Mission: Impossible III, The Tudors) nel ruolo del senzatetto Jack e Piper Perabo (The Prestige, Looper) nella parte di Laura.

Black Butterfly esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi il 26 maggio 2017.