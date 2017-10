Bird Box: John Malkovich con Sandra Bullock nel cast del film Netflix

Secondo quanto riportato da Variety,ha firmato per entrare nel cast del film Netflix, dove raggiungerà

Basato sul romanzo di Josh Malerman, Bird Box segue la storia di Malorie, donna sposata che cercherà di mettere i propri figli in salvo dopo un’invasione aliena. Sarà costretta a imbarcarsi in un viaggio verso la sopravvivenza.

Prima del coinvolgimento diretto di Netflix, era stata la Universal ad acquisire i diritti del romanzo nel 2013, con Eric Heisserer (Arrival) alla sceneggiatura e Andy Muschietti (IT) alla regia. Il film sarà invece diretto dal Premio Oscar Susanne Bier (In a Better World, The Night Manager). Le riprese sono fissate per il prossimo agosto.