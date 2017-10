Bird Box: anche Sarah Paulson è nel cast del nuovo film Netflix

, oltre ad altri attori, si sono uniti al cast di Bird Box , il nuovo filmbasato sl romanzo del 2014 dello scrittore Josh Malerman.

Il cast, per adesso, è formato - oltre che dalla Paulson (American Horror Story) e Jacki Weaver (Silver Linings Playbook), da Danielle MacDonald (Patti Cake$), Trevante Rhodes (Moonlight), Lil Rel Howery (Get Out), Sandra Bullock e John Malkovich.

Bird Box è la storia di una donna di nome Malorie, che cerca di tenere al sicuro i suoi due figli durante un attacco alieno. Scott Stuber (Ted, Patriots Day), di Netflix, produrrà Bird Box e le riprese inizieranno il prossimo agosto.

La descrizione del libro da Amazon:

"Cinque anni dopo l'inizio, sono rimasti solo un pugno di sopravvissuti, inclusa Malorie e i suoi due figli. I tre vivono in una casa abbandonata lungo il fiume e lei sogna di trovare un posto dove possano vivere al sicuro. Ora che i figli hanno quattro anni, è il momento di partire, ma il viaggio sarà terrificante: venti miglia su una barca a remi, senza vedere, potendosi solamente affidare alle orecchie allenate dei figli. Una sola decisione sbagliata, e sono morti. Inoltre, qualcosa sta dando loro la caccia. Ma è un uomo, un animale o un mostro?"