Billy Lynn - Un giorno da eroe: online il trailer italiano del film

Arriverà nei cinema il prossimo 2 febbraio, l'ultima fatica del premio Oscar, e primo film interamente girato in 4K, con un formato di 120 fotogrammi al secondo. Nel cast, oltre ad alcuni attori molto conosciuti, anche un debuttante,, protagonista nel ruolo di Billy Lynn. Ecco il trailer italiano.

Un giovane militare torna negli Stati Uniti dopo una missione in Iraq, protagonista di una drammatica vicenda che gli permette di essere accolto come un eroe. La trama si svolge durante una partita di football in Texas nel Giorno del Ringraziamento, alternando l'attualità a continui flashback. Dopo il secondo trailer uscito a ottobre, arriva il primo video in italiano del film.

Diretto dal premio Oscar Ang Lee, Billy Lynn - Un giorno da eroe comprende nel cast Joe Alwyn, Kristen Stewart, Chris Tucker, Garrett Hedlund, Vin Diesel, l'Oscar alla carriera Steve Martin, Deirdre Lovejoy, Ben Platt, Tim Blake Nelson, Makenzie Leigh e Beau Knapp.

Ang Lee torna a dirigere un film a quattro anni di distanza dalla sua ultima fatica, Vita di Pi, vincitore di quattro premi Oscar, tra cui quello alla miglior regia allo stesso Lee.