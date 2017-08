Bill Pullman si unisce a Christian Bale nel biopic su Dick Cheney di Adam McKay

Mentre Christian Bale continua la sua trasformazione fisica per vestire i panni dinell'atteso biopic diretto da), èa riportare quest'oggi chesarebbe entrato ufficialmente nel cast del film.

L'attore vestirà quindi i panni del vice presidente Nelson Rockfeller, che oltre ad essere stato un frequente candidato alle elezioni presidenziali è conosciuto anche per la sua appartenenza a una delle famiglie più ricche d'America, per aver servito come governatore dello stato di New York per 14 anni e per essere anche stato vice presidente della Gerald Ford.



Il biopic su Dick Cheney vedrà nel cast anche Steve Carell come il segretario della difesa Donald Rumsfeld e Amy Adams come Lynne Cheney, moglie del protagonista.