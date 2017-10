Bill Pullman nel trailer del western The Ballad of Lefty Brown

A24 e DIRECTV hanno rilasciato il primo trailer del western, previsto nelle sale americane dal 15 dicembre, scritto e diretto da, con protagonista. Il film è stato presentato a marzo al South by Southwest ed è stato prodotto da Neda Armian, Edward Parks e Richard Lewis.

Bill Pullman interpreta Lefty Brown, testimone dell'uccisione del suo partner, il neo-senatore Edward Johnson. La vendetta covata nei confronti degli assassini dell'amico lo porterà ad inseguirli attraverso le distese del Montana, insieme al vecchio socio Marshall e al giovane pistolero Jeremiah. In seguito ad una sparatoria Brown rientrerà a casa e verrà accusato della morte degli amici. Senza l'aiuto del governatore, Brown dovrà cercare di dimostrare che il colpevole non è lui.

Il cast di The Ballad of Lefty Brown comprende Bill Pullman, Jim Caviezel, Peter Fonda, Kathy Baker, Joe Anderson e Tommy Flanagan.