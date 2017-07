Bill Hader e Anna Kendrick in trattative per il film Disney Nicole

Come riportasarebbe entrati in trattative con laper recitare in un film dedicato a un Babbo Natale femminile dal titolo-parodia del San Nicola originale.

A scrivere e dirigere il progetto troveremo Marc Lawrence (Scrivimi una canzone). La storia ruoterà attorno alla figlia di Babbo Natale, presumibilmente la titolare del film, Nicole, costretta ad assumere il comando "dell'azienda" di famiglia quando il padre deciderà di ritirarsi e al fratello verranno i sudori freddi prima del volo per la vigilia del Natale. Hader dovrebbe interpretare proprio il fratello.



La produzione di Nicole dovrebbe cominciare nei prossimi mesi autunnali, anche se non è ancora stata fissata una data d'uscita ufficiale.