Bill Condon in lizza per dirigere The Bride of Frankenstein

L'Universo Cinematografico sui Mostri Universal sta iniziando a prendere forma. Oggi Deadline riporta, ad esempio, che la Universal Pictures sta dando priorità al nuovo adattamento cinematografico di

Secondo il sito, Bill Condon (La Bella & La Bestia) è attualmente in trattative iniziali per dirigere il film per lo studio. La sceneggiatura è firmata da Elsa Lanchester, ma con l'arrivo di Condon, ovviamente, potrebbe cambiare.

Secondo i primi report, Angelina Jolie era in lizza per interpretare la protagonista femminile, ma a questo punto dello sviluppo del film non è chiaro se sarà ancora questo il caso. Per quanto riguarda il Mostro di Frankenstein in persona, a dargli il volto sarà Javier Bardem anche se sembra che apparirà prima in un altro film sui Mostri prima di The Bride of Frankenstein.