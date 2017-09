Bigger: Julianne Hough sarà la pioniera del fitness Betty Weider

interpreteràin, la pellicola di prossima produzione diretta dal regista, il cui script è ad opera sua e di Andy Weiss.

La storia, la cui stesura originale è stata fatta da Brad ed Ellen Furman, è la storia di come Ben e Joe Weider abbiano creato il concorso Mr. Olympia, una competizione che ha cambiato per sempre il volto del body building professionistico. Bigger inizierà le riprese il mese prossimo e, nel cast, ci sono anche Tyler Hoechlin (Everybody Wants Some!), Aneurin Barnard (Dunkirk) e Kevin Durand (The Strain).

Sinossi: Negli oscuri anni della Grande Depressione, un ragazzino ebreo, magrolino e tutto sporco, inizia ad allenarsi con i pesi. Cambiare il suo corpo, lentamente, gli fa acquisire fiducia in sé stesso e gli dà speranza in una vita migliore. Inizia a credere talmente tanto nel potere del cambiamento fisico, da volere che tutti possano usufruirne, dando al bodybuilding la gloria che merita. Il bambino è Joe Weider, che coinvolge anche suo fratello Ben nel progetto: i due insieme, arriveranno là, dove nemmeno nei loro più sfrenati sogni avrebbero immaginato: dalla povertà alla creazione di un impero che avrebbe fatto del body building uno sport dal successo planetario.

