Big Bear: la commedia con Pablo Schreiber ha una data d'uscita ufficiale

a riportare quest'oggi la notizia che l'annunciata commediacon protagonista il talentuoso e lanciatissimo) ha ricevuto una data d'uscita ufficiale.

Diretto da Joey Kern (Cabin Fever), che sarà anche tra i personaggi principali, il film racconterà di un ragazzo che viene scaricato senza pietà dalla fidanzata per il personaggio interpretato da Schreiber con il quale lo stava tradendo. Gli amici del ragazzo, così, lo convinceranno ad andare al Big Bear Leake per il party annuale degli scapoli, finché il mattino seguente ritroverà Schreiber legato nel suo seminterrato dagli amici.



Big Bear vedrà nel cast anche Adam Brody, Tyler Labine, Zachary Knighton e Toby Huss, per un'uscita prevista adesso per il 22 settembre 2017.