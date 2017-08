Beyond Skyline: lo spettacolare trailer ufficiale con Frank Grillo e Iko Uwais

È con grande gioia che possiamo mostrarvi quest'oggi il primo, spettacolare trailer ufficiale di, mastodontico sequel sci-fi del mediocredel 2010 che vedrà tra i protagonisti) e).

Diciamo con somma gioia perché quello che si vede nel trailer è un'evoluzione in termini produttivi davvero significativa, senza dimenticare la scelta dei protagonisti, che vede la presenza dell'attore che ha già dato prova di incredibili capacità in termini di action-movie nei film di Gareth Evans. E con lui c'è anche il fidatissimo Yayan Ruhian, quindi già immaginiamo dei combattimenti mozzafiato in pencak silat (arte marziale indonesiana) tra loro e questi alieni giganti arrivati sulla Terra.



La storia di Beyond Skyline vedrà un durissimo detective americano che si imbarcherà in un'incessante ricerca del figlio, catturato da una nave degli alieni. Il suo obiettivo sarà quello di salvarlo e distruggere la minaccia, e questo lo condurrà fino al lontano Oriente.