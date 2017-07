Best Day of My Life: Jacqueline Bisset si unisce a Sarah Jessica Parker nel cast

a riportare prontamente la notizia che) si è unita ufficialmente alla già confermataal cast di Best Day of My Life di

La storia del film racconterà di una cantante jazzista di New York (Parker) alla quale verrà diagnosticato un terribile male pochi giorni prima di partire per un tour mondiale. La madre giungerà nella Grande Mela per far visita alla donna, direttamente dalla Francia e senza conoscere una parola di inglese. La Bisset dovrebbe interpretare proprio la madre.



Best Day of My Life vedrà nel cast anche Renee Zellweger, Common, Isabella Rossellini, Simon Baker, Taylor Kinney e Gus Birney. Il film non ha ancora una data ufficiale.