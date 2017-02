Berlinale 2017: ecco tutti i vincitori!

Si è conclusa la 67esima edizione del, ed è la pellicolaad essersi aggiudicato l'ambito Orso D'Oro. Dopo il salto trovate tutta la lista dei vincitori.



Golden Bear for Best Film

On Body and Soul

Hungary

Dir: Ildikó Enyedi

Silver Bear Grand Jury Prize

Félicité

France/Belgium/Senegal/Germany/Lebanon

Dir: Alain Gomis



Silver Bear Alfred Bauer Prize

Pokot (Spoor)

Dir: Agnieszka Holland



Silver Bear for Best Director

Aki Kaurismäki

The Other Side of Hope



Silver Bear for Best Actress

Kim Min-hee

On The Beach At Night Alone

South Korea

Dir: Hong Sang-soo



Silver Bear for Best Actor

Georg Friedrich

Helle Nachte (Bright Nights)

Dir: Thomas Arsian



Silver Bear Best Screenplay

Una Mujer Fantastica (A Fantastic Woman)

Chile-U.S.-Spain

Dirs: Sebastian Lelio, Writer: Gonzalo Maza



Silver Bear for Outstanding Artistic Contribution

Dana Bunescu

Romania/Germany/France

Ana, Mon Amour



Glashutte Original Documentary

Ghost Hunting

France/Palestine/Switzerland/Qatar

Dir: Raed Andoni



Best First Feature

Spain

Summer of 1993

Dir: Carla Simon



Golden Bear Best Short Film

Cidade Pequena

Dir: Diogo Costa Amarante



Silver Bear Jury Prize Short Film

Ensueno En La Pradera

Dir: Esteban Arrangioz



Audi Short Film Award

Street of Death

Lebanon/Germany

Dir: Karam Ghossein



PANORAMA AUDIENCE AWARDS

Fiction Film

Insyriated

Belgium/France/Lebanon

Dir: Philippe Van Leeuw



Secondo Posto:

Karera ga Honki de Amu toki wa (Close-Knit)

Japan

Dir: Naoko Ogigami



Terzo Posto:

1945

Hungary

Dir: Ferenc Török



PANORAMA DOKUMENTE

Best Documentary

I Am Not Your Negro

France/U.S./Belgium/Switzerland

Dirs: Raoul Peck



Secondo Posto:

Chavela

U.S.

Dirs: Catherine Gund, Daresha Kyi



Terzo posto:

Istiyad Ashbah (Ghost Hunting)

France/Palestine/Switzerland/Qatar

Dir: Raed Andoni



EUROPA CINEMAS BERLINALE LABEL

Insyriated

Belgium/France/Lebanon

Dir: Philippe Van Leeuw



GENERATION KPLUS

Crystal Bear Best Film

Piata Iod’ (Little Harbour)

Slovak Republic/Czech Republic

Dir: Iveta Grofova



Special Mention

Amelie Rennt (Mountain Miracle – An Unexpected Friendship)

Germany/Italy

Dir: Tobias Wiemann



Crystal Bear Best Short Film

Promise

U.S.

Dir: Xie Tian



Special Mention Short Film

Hedgehog’s Home

Canada/Croatia

Dir: Eva Cvijanovic



Grand Prix for Best Film

Becoming Who I Was

Korea

Dir: Chang-Yong Moon, Jin Jeon



Special Mention

Estiu (Summer 1993)

Spain

Dir: Carla Simon



Special Prize for Best Short Film

Aaba (Grandfather)

India

Dir: Amar Kaushik



Special Mention

Sabaku

The Netherlands

Dir: Marlies van der Wel



GENERATION 14PLUS

Crystal Bear Best Film

Butterfly Kisses

UK

Dir: Rafael Kapelinski



Special Mention

Ceux qui font les revolutions a moitie n’ont fait que se creuser un tombeau (Those Who Make Revolution Halfway Only Dig Their Own Graves)

Canada

Dir: Mathieu Denis, Simon Lavoie



Crystal Bear Best Short Film

Wolfe

Australia

Dir: Claire Randall



Special Mention Short Film

SNIP

Canada

Dir: Terril Calder



Grand Prix for Best Film

Shkola nomer 3 (School Number 3)

Ukraine/Germany

Dir: Yelizaveta Smith, Georg Genoux



Special Mention

Ben Naio (The Foolish Bird)

China

Dir: Huang Ji, Ryuji Otsuka



Special Prize for Best Short Film

The Jungle Knows You Better Than You Do

Belgium/Colombia

Dir: Juanita Onzaga



Special Mention

U Plavetnilo (Into the Blue)

Croatia/Slovenia/Sweden

Dirs: Antoneta Alamat Kusijanovic