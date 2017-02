Benedict Wong parla del suo momento preferito in Doctor Strange e del suo futuro

C'è un fanboy in tutti noi, e talvolta anche gli attori stessi sono fanboy dei film in cui recitano.non fa eccezione. Un auto-professatosi superfan dellaha avuto modo di interpretare ilin. Come se ciò non bastasse, ha potuto pronunciare una frase che aveva sempre sognato di dire.

Intervistato da Comicbook.com, Wong ha parlato della scena in Doctor Strange dove ha avuto modo di fornire al dottore la spiegazione della natura dell’Occhio di Agamotto, un artefatto che nasconde la Gemma del Tempo, una delle sei Gemme dell’Infinito bramate da Thanos. "C'è un fanboy in te che, quando ti appresti a leggere queste righe di dialogo dice: 'Oh mio Dio. Gli Avengers. Yeah! Le Gemme dell’Infinito!' Andrò a parlare di tutto questo, devo assolutamente cercare di calmarmi. Il fanboy però ricomincia 'Ah!' E io gli rispondo, 'Per favore, vai a metterti in un angolo' e cerco di spiegare tutto con un senso di calma interiore."

Anche prima del successo al cinema di Doctor Strange, Benedict Wong è stato confermato in Avengers: Infinity War, dove tornerà ad interpretare il Maestro Wong. E ovviamente è incredibilmente entusiasta di questa occasione che gli è stata data. " È semplicemente fantastico. Ci aspetta una battaglia enorme davanti a noi. Credo che i fratelli Russo abbiano fatto un lavoro incredibile con Civil War. Credo che loro comprendano appieno come intrecciare tanti personaggi diversi e creare comunque una storia davvero buona per il pubblico. Staremo a vedere cosa succede!"

E quando considererà la prospettiva di stare accanto a Capitan America, Thor, e Spider-Man? "Oh no, no, no, no, no! Devo tornare indietro e fare un po' di seria meditazione."

La versione digitale HD di Doctor Strange uscirà domani in america, mentre la versione Blu-Ray e DVD è in arrivo il 28 febbraio 2017. Avengers: Infinity War esordirà nelle sale cinematografiche americane il 4 maggio 2018.