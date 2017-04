Benedict Cumberbatch sarà The Man in the Rockefeller Suit

Deadline riporta che l'attore) è in trattativa per il dramma dal titolodi Fox Searchlight Pictures, basato sul libro di Mark Seal.

Cumberbatch interpreterà Christian Karl Gerhartsreiter, un impostore che si spaccia per membro della famiglia Rockefeller, ottenendo diversi lavori a Wall Street e un buon matrimonio. Quando viene scoperto, rischia di perdere la custodia della figlia.

David Bar Katz (The Pest) ha scritto la sceneggiatura per The Man in the Rockefeller Suit, e Donald De Line (Player One, Vivere alla grande) è il produttore. Attualmente sono in cerca di un regista.

Cumberbatch sarà anche Thomas Edison in The Current War, e riprenderà il suo ruolo di Dottor Strange in Thor: Ragnarok e nell'attualmente in produzione Avengers: Infinity War.