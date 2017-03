Benedict Cumberbatch sarà protagonista di How to Stop Time

Il sitoha riportato la notizia che, salito alla ribalta grazie alla sua partecipazione a film comee nella serie TV, sarà protagonista di, l'adattamento cinematografico del nuovo romanzo di

Sarà la casa di produzione francese StudioCanal a finanziare il progetto di How to Stop Time, che è stato adattato dal prossimo libro per adulti dell'autore Matt Haig intitolato The Girl Who Saved Christmas, ovvero "La ragazza che salvò il Natale". Il film segue Tom Hazard (Benedict Cumberbatch) in un fantasy dai toni romantici che attraversa i secoli e i continenti. Tom Hazard sembrerebbe infatti un normalissimo uomo di 41 anni, ma è dotato di una rara capacità che lo ha mantenuto in vita per secoli.

Il direttore generale della sezione inglese di StudioCanal Danny Perkins ha dichiarato: "Siamo lieti di poter continuare il nostro rapporto di successo con Matt Haig, così come di costruire una lunga e dinamica partnership con SunnyMarch, Benedict Cumberbatch e Adam Ackland. Questo avvincente romanzo è perfetto per essere trasposto in un film potente che è in linea con l'impegno costante di StudioCanal nel promuovere il talento narrativo e produttivo britannico. Non vediamo l'ora di mostrarlo al pubblico di tutto il mondo."

Oltre a produrre il film, StudioCanal lo distribuirà nel Regno Unito oltre che in Francia, Germania, Australia e Nuova Zelanda. Anche la società di produzione di Benedict Cumberbatch SunnyMarch finanzierà il film, con Adam Ackland alla produzione e Cumberbatch come produttore esecutivo.

Benedict Cumberbatch tornerà a vestire i panni del Dottor Strange in Thor: Ragnarok, e sarà anche presente nel film a più alto contenuto di star di sempre della Marvel, Avengers: Infinity War. Impersonerà anche Shere Khan ne Il Libro della Giungla di Andy Serkis, e donerà il volto a Thomas Edison in The Current War con Nicholas Hoult e Michael Shannon.