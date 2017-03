Benedict Cumberbatch e Benedict Wong parlano di Infinity War e Thor: Ragnarok

, il cinecomic dei Marvel Studios arrivato lo scorso ottobre nei cinema italiani, è finalmente approdato in edizione home video da ieri. I fan dello Stregone Supremo possono rivedersi la sua avventura solista a casa, in attesa delle future apparizioni al cinema.

Ovviamente, è inutile nascondere che Doctor Strange sarà in Thor: Ragnarok, come anticipa la prima scena a metà dei titoli di coda dello stand-alone su Strange. Parlandone in un'intervista, il protagonista Benedict Cumberbatch ha affermato: "Chris Hemsworth è delizioso e Thor è un gran bel personaggio. C'è stata una gran bella interazione tra i due e probabilmente vedrete qualcosina in più in Ragnarok... ma dirò soltanto questo".

Ma gli occhi dei fan sono puntati su Avengers: Infinity War, in cui lo Stregone Supremo sarà uno dei protagonisti: "diciamo che ho ricevuto uno script e l'ho letto. Ed è molto divertente". Ma Cumberbatch smentisce uno dei rumor apparsi in rete qualche settimana fa: "No, una controfigura non girerà tutto il film al posto mio, è un'esagerazione! Ascoltate, la Marvel può nascondere una gravidanza di un'attrice, ma possono fare ben poco senza di te. Quindi si, ci sarò. Non preoccupatevi".

Infine, Benedict Wong, interprete di Wong, anche lui in Infinity War, spera di condividere la scena con il suo supereroe preferito: "Collezionavo i fumetti di Spider-Man da ragazzino, quindi mi piacerebbe che Wong incontrasse Spider-Man".