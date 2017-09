Ben Affleck si era ispirato a The Game di Fincher per lo script di The Batman

Nonostante non sia più al timone del film come regista e continuino a circolare voci sulla possibilità che non torni nemmeno a vestire i panni dell'Uomo Pipistrello, Ben Affleck stava già lavorando allo script di, che sarà diretto da. E ad ispirare lo script di Affleck sarebbe stato un film di David Fincher,

Secondo quanto twittato da Umberto Gonzalez di The Wrap, la stesura di The Batman da parte di Ben Affleck sarebbe stata ispirata dal film di Fincher, regista con il quale l'attore di Boston ha collaborato in passato in Gone Girl - L'amore bugiardo.

The Game - Nessuna regola è un thriller con protagonisti Michael Douglas e Sean Penn, uscito nel 1997 e vede un milionario annoiato dagli affari ricevere, nel giorno del suo compleanno, dal fratello Conrad, una tessera per potersi iscrivere ad un misterioso club che organizza giochi di ruolo molto pericolosi.

Reeves sta lavorando ad una riscrittura totale della sceneggiatura ma chissà che non possa aver mantenuto parte del lavoro di Affleck.