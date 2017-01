Ben Affleck rassicura su The Batman: sarà lui a dirigerlo

Alla faccia di tutti i presunti rumor!, l'interprete dell'Uomo Pipistrello nel nuovo corso cinematografico della DC Comics, ha finalmente annunciato che sarà effettivamente lui a dirigere, atteso film stand-alone sul personaggio.

"Dirigerò io il prossimo Batman, ci stiamo lavorando" ha finalmente confermato l'attore "E' una di quelle cose frustranti perché La legge della notte mi ha portato via un anno e mezzo per la sceneggiatura, per essere pronti, ed ho lavorato duramente. E a nessuno è fregato niente. Nessuno mi ha chiesto 'dov è La legge della notte?'. Ma con Batman, continuano a chiedermi tutti 'dov è Batman???'. 'Woah! Ci sto lavorando! Datemi tempo!'.".

Finalmente una buona notizia per uno dei progetti che hanno il potenziale più enorme per la DC Comics. Attendiamo fiduciosi altre ottime notizie a riguardo!