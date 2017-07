Ben Affleck non sarà più Batman? La Warner pronta a rimpiazzarlo

Di rumor che riguardano l'Universo Cinematografico DC Comics ce ne sono molti, ma quello che segue proviene da una fonte piuttosto autorevole: il The Hollywood Reporter. Cosa riguarda? Il futuro dinei panni di

Ben Affleck era stato scelto per scrivere e dirigere The Batman dalla Warner Bros. più di un anno fa ma, durante lo sviluppo del processo, decise di "abbandonare" la regia e concentrarsi solo sullo script firmato con Geoff Johns. Peccato che il nuovo regista, Matt Reeves, abbia deciso di cestinare il suo lavoro e di procedere con un suo nuovo script.

Nonostante Reeves abbia più volte rassicurato i fan sul coinvolgimento di Affleck, sembra che la Warner stia già cercando un rimpiazzo. Infatti, stando a THR, la Warner potrebbe rimpiazzare Affleck nei panni di Bruce Wayne/Batman in una delle prossime pellicole della DC, quasi sicuramente The Batman. Tutto ciò, nonostante il personaggio apparirà anche in Justice League, in arrivo questo novembre.

Non è chiaro, ancora, il motivo di tale decisione. Stando a The Hollywood Reporter, Affleck potrebbe non essere più felice della nuova direzione intrapresa dalla Warner/DC o, ancora meglio, potrebbe essere un fattore di età. Affleck ha 45 anni e Reeves ha pianificato una trilogia sul personaggio: è probabile che la Warner voglia rimpiazzarlo con un attore più giovane prima che sia troppo tardi.

Affleck fu una scelta di Zack Snyder, che voleva il suo Uomo Pipistrello un uomo "maturo" e già in lotta con il crimine da anni. Ma è chiaro che, proseguendo con l'Universo DC, e la voglia della Warner di sfornare ulteriori film sul personaggio, la direzione di Snyder non vada affatto bene.

Vi terremo aggiornati.