Ben Affleck non ha nessuna intenzione di lasciare il ruolo di Batman!

Venerdì scorso è uscita la notizia che voleva laalla ricerca di qualcuno (più giovane), per sostituire Ben Affleck come interprete del, proprio a partire dal nuovo, pellicola che, inizialmente, l'attore/regista doveva anche dirigere.

Invece ieri, durante il panel Hall H, Ben Affleck stesso ha messo in chiaro che no, non ha la minima intenzione di lasciare il ruolo. Entertainment Weekly ci ha parlato, alla fine dell'evento, ed ecco cosa ha dichiarato l'attore al riguardo: "Il mio status resta quello che è sempre stato. Ho fatto i due primi film. Ho sempre avuto l'intenzione di fare il terzo se la Warner ha intenzione di farlo. Certamente, se il Bat-telefono suonerà, io risponderò." Bene, se non fosse che anche riguardo la regia di Batman aveva dichiarato più o meno le stesse cose.

E, al riguardo, Affleck ha aggiunto: "E' un lavoro enorme in termini di preparazione per le scene di stunt, e il costume, e le scene action di questo personaggio. Cercare di farlo al meglio e al contempo dirigere la pellicola, probabilmente sarebbe troppo. Qualcosa certamente verrebbe male. Alla fine è sembrato, all'esterno, che la mia fosse una mancanza di interesse o di entusiasmo. Mentre invece io amo questo personaggio."

"Penso che il fatto di avere Matt Reeves alla regia sia davvero, davvero entusiasmante", ha continuato Affleck prima di parlare dell'intenzione del regista di fare un'intera trilogia di Batman per la Warner Bros. "Matt non ha ancora rivelato la sua visione d'insieme. Vuole aspettare prima l'uscita di Apes (ndr The War - Il Pianeta delle Scimmie), e questo è naturale che prenda tutta la sua attenzione. Quindi aspetto con ansia di sentire che tipo di storia ha in mente."



Qualcosa che Affleck non ha negato è la possibilità che lui sia in The Batman per poi passare il mantello a qualcun altro. Qualche allusione, tuttavia, l'ha fatta: "La Warner ha fatto un gran lavoro perché il tutto venisse bene. E' la partnership perfetta. Con Wonder Woman, hanno fatto centro. Con (Justice League), penso che abbiamo trovato la giusta strada, il "tono" perfetto. Vorrei continuare a farne parte finché vorranno tenermi. Alla fine troveranno qualcun altro, e sarà una scelta grandiosa, quella che faranno. Ma mentre ci sono io, farò del mio meglio per fare il lavoro migliore possibile e credetemi, apprezzo infinitamente la grande fortuna che ho."

