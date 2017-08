Ben Affleck approda alla Sony per la regia di Red Platoon

Dopo il pesante flop di La legge della notte ha abbandonato il suo rapporto con la Warner Bros. per approdare alla Sony, con cui è in trattative per la regia di

Basato sulle memorie di Clinton Romesha, il film racconterà la vera storia della pericolosissima battaglia tra un piccolo manipolo di soldati e i militanti talebani in seguito all’assalto dell’avamposto Keating. La battaglia, nota come Battaglia di Kamdesh, avvenne il 3 ottobre 2009, quando i talebani decisero di attaccare brutalmente l’avamposto americano nella regione dell’Afghanistan in un’operazione che durò circa 14 ore e causò la morte di 8 uomini, ferendone altri 27.

Casey Affleck è attualmente tra i nomi principali per la parte del protagonista, si tratterebbe della prima collaborazione tra i due fratelli dai tempi di Gone Baby Gone. La sceneggiatura è stata scritta da Adam Cozad (Jack Ryan, The Legend of Tarzan), ma il copione sarà soggetto a riscrittura.