Bella di giorno: trailer per la versione restaurata del classico di Buñuel

Dopo averla presentata all’ultimo Festival di Cannes, la versione restaurata di, il classico dicon, tornerà nelle sale britanniche.

Il film, realizzato nel 1967 e tratto dal romanzo di Joseph Kessel, fece subito scandalo all’epoca della sua uscita nelle sale, ma contemporaneamente venne lodato dalla critica riuscendo ad ottenere anche il Leone d’Oro alla 32ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Indubbiamente uno dei film più accessibili della filmografia del celebre surrealista, Bella di giorno è universalmente riconosciuto come uno dei capolavori del genere erotico, che mantiene tutto il suo respiro moderno ancora oggi, ad oltre cinquant’anni dalla sua realizzazione. La versione restaurata della pellicola sarà proiettata per il momento nei soli cinema del Regno Unito, ma è atteso l’annuncio di ulteriori date in giro per l’Europa.