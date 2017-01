Before I Fall: diffuso in rete il nuovo trailer del film con Zoey Deutch

Da pochi istanti è stato diffuso in rete il nuovo trailer della pellicola di prossima uscita intitolata, che ha visto alla regiae che ci mostrerà nei panni della protagonista l'attrice. Il nuovo filmato è disponibile alla visione, come sempre, dopo il salto, in fondo alla news.

Il film farà la sua premiere questo fine settimana al Sundance Film Festival. Basato sul romanzo per giovani adulti scritto da Lauren Oliver, Before I Fall seguirà la storia di Samantha Kingston (Deutch). Lei ha tutto: amici perfetti, il ragazzo perfetto e un futuro apparentemente perfetto. Poi, ogni cosa cambia. Dopo una fatidica notte, Sam si sveglia e si rende conto di non avere più un futuro. Costretta a rivivere lo stesso giorno più e più volte, la protagonista comincia a dubitare seriamente della perfezione della sua vita e, mentre comincia a districare il mistero di questo strano fenomeno, dovrà reagire allo shock generato dai segreti delle persone a lei più vicine. Sam scoprirà ben presto le potenzialità che si nascondono in un solo giorno e che 24 ore possono veramente fare la differenza, non solo nella sua vita, ma nella vita di tutti coloro che vivono intorno a lei.

Il cast della pellicola comprende anche Halston Sage (Neighbors, Paper Towns), Logan Miller (The Walking Dead) e il vincitore del Teen Choice Awards e del #ChoiceYouTuber, Kian Lawley.

Il film farà il suo debutto nelle sale cinematografiche statunitensi il 3 marzo 2017.