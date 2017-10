Beetlejuice 2: la Warner Bros. Pictures dà via libera al progetto

Ne aveva parlato l'ultima volta Winona Ryder nel 2016. Dopodiché il silenzio, dopo anni e anni di sviluppo. Ma ora sembra cheè più vicino a diventare realtà.

Deadline conferma che la Warner Bros. Pictures ha dato priorità al progetto, affidando a Mike Vukadinovich (Marvel's Runaways) la riscrittura del copione del sequel. Tim Burton e Michael Keaton non sono ancora coinvolti ufficialmente nel progetto, in quanto non hanno firmato nessun contratto che li leghi al sequel, ma sembra che siano "eccitati" all'idea di tornare; i due stanno collaborando insieme a Dumbo della Disney.

Nessun commento, invece, sul ritorno di Winona Ryder e di Geena Davis.

Beetlejuice 2 sarà prodotto da Seth Grahame-Smith e David Katzenberg, ma non ha ancora una data di uscita ufficiale.