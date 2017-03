Beautiful Boy: Steve Carell e Amy Ryan insieme nel film sulla tossicodipendenza

(40 anni vergine, Crazy Stupid Love) e(Birdman, Gone Baby Gone) torneranno a collaborare ancora una volta nell'imminente dramma sulla dipendenza. Il film sarà basato sul libro di memorie acclamato dalla critica intitolato, scritto di

Il libro del 2008 è stato “adottato” ed esposto dalla catena Starbucks in tutti gli Stati Uniti dopo la sua uscita come parte dell’iniziativa Starbucks Select Book. La lavorazione del libro cominciò dopo che David Sheff scrisse nel 2005 un articolo per il New York Times Magazine intitolato "Mio Figlio Tossicodipendente", che raccolse subito l’attenzione del pubblico per via della sua onestà nel raccontare la condizione delle persone tossicodipendenti e del processo per uscire dal vortice distruttivo in cui finisce coinvolta tutta la famiglia.

Steve Carell interpreterà David, mentre Amy Ryan reciterà nei panni di Vicki, l'ex moglie di David. Lei rimase lontano dal figlio Nic dopo che fu concessa la custodia a David. Dovettero poi lavorare insieme per aiutare a far superare la dipendenza da metanfetamine al figlio Nic. Il figlio di David scrisse in seguito la sua versione della storia nel libro intitolato Tweak, che fu pubblicato al fianco di Beautiful Boy dall’editore Simon & Schuster. I diritti di entrambi i libri sono stati poi acquisiti dalla Paramount Pictures nel 2008. Beautiful Boy ha raggiunto il primo posto sulla lista dei best-seller del New York Times il 6 aprile 2008 e il 4 maggio dello stesso anno. Ha inoltre vinto quello stesso anno il Barnes and Noble Discover Great New Writers Award nella categoria dedicata ai lavori basati su una storia vera.

A dirigere il film troveremo il regista belga Felix van Groeningen (The Broken Circle Breakdown). Groeningen ha anche adattato la sceneggiatura con la Lion di Luke Davis. Beautiful Boy sarà prodotto da Amazon Studios e Plan B Entertainment di Brad Pitt.