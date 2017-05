Be Afraid: rilasciato il trailer del film horror sulla paralisi del sonno

Laha rilasciato online il trailer di, horror indipendente diretto dae con protagonisti. Potete visionare il filmato sopra questa notizia, come sempre subito dopo il salto!

Il sonno e quello che succede quando siamo addormentati è stato un tema molto utilizzato nei racconti e nei film horror per oltre un secolo, dai classici senza tempo come The Cabinet of Dr. Caligari a alcuni dei migliori episodi di Ai confini della realtà, fino ai film Dreamscape, Nightmare - Dal profondo della notte e oltre. Quest’anno l’argomento tornerà alla ribalta, perché dal primo giugno, On Demand e in versione Digitale, la AMBI Media Group e la Samuel Goldwyn Films rilascerà Be Afraid, un film horror che tratta la spinosa questione della paralisi del sonno.

Faranno parte del cast di Be Afraid le star Brian Krause (Sleepwalkers), Kevin Grevioux (Underworld, I Frankenstein), Louis Herthum (Westworld, True Blood, L'ultimo esorcismo), Jaimi Paige (Peacock) e Callie Thorne (Rescue Me). Be Afraid è stato sceneggiato da Gerald Nott e diretto da Drew Gabreski.

Be Afraid comincia non molto tempo dopo che John Chambers e la sua famiglia arrivano alla loro nuova casa, in una piccola città della Pennsylvania. John inizia però a sperimentare la paralisi del sonno. Mentre è paralizzato e intrappolato nei suoi peggiori incubi, altri esseri fanno visita a John. Sono entità che esistono nelle ombre più oscure della notte, e possono essere viste solo agli angoli del cono visivo dell'occhio. Questi incontri iniziano a perseguitare John, che finiranno col trasformarsi in terrore puro quando riuscirà a scoprire l'unico scopo delle entità... il rapimento del figlio di sette anni. Alla fine, John scoprirà il terribile segreto della città, un portale tra la terra e il loro mondo, e farà un ultimo tentativo di salvare suo figlio, prima che gli uomini ombra lo portino definitivamente nel loro mondo.

Be Afraid sarà distribuito anche in DVD e Blu-ray nell'estate del 2017.