Baywatch: Zac Efron parla della sua esperienza nel reboot. Nuova immagine

Manca poco più di un messe all'arrivo nelle sale americane dell'atteso, adattamento cinematografico dell'omonima serie cult che vedrà protagonisti, quindi continua l'incessante campagna promozionale.

Intervistato così da USA Today, è proprio Efron a parlare direttamente della sua esperienza sul set di questo reboot Rated-R. Nel film l'attore interpreta Matt Brody, una medaglia d'oro olimpica che entra a far parte della baywatch come nuova leva. Si troverà però presto coinvolto insieme al tenente Mitch Buchannon (Johnson) in una lotta contro la magnate del petrolio Victoria Leeds (Priyanka Chopra), che minaccerà il futuro della baia.



Queste le parole di Efron: «Abbiamo preso qualcosa davvero caro al mondo e l'abbiamo elevato al livello successivo nel modo più grande possibile. [...] Brody crede che questo nuovo lavoro preveda il salvataggio di persone dall'annegamento e di assicurarsi di prevenire scottature della pelle, quindi quando le cose diventano più movimentate è semplicemente sconcertato da come tutto vada di traverso. E il suo lamentarsi è davvero divertente».



Baywatch vede nel cast anche Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach e Oscar Nunez, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 26 maggio -da noi in estate. È stata rilasciata anche una nuova immagine ufficiale che vi riportiamo in calce.