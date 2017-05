Baywatch: tre nuovi spot TV per il film con Dwayne Johnson e Zac Efron

Laha rilasciato online tre nuovi spot TV ufficiali per l'atteso, adattamento cinematografico dell'omonima serie TV cult anni '90 che vedrà protagonisti

I filmati intitolati "Theme", "Badass" e "Going In" mostrano anche qualche scena inedita del film diretto da Seth Gordon che racconterà della nuova recluta della Baywatch, Matt Brody (Efron), entrare nella squadra di Mitch Buchannon (Johnson) e vedersela nei suoi primi giorni di lavoro con un traffico di droga internazionale guidato dalla ricca e perfida Vicotria Leeds (Priyanka Chopra).



Baywatch vedrà nel cast anche Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, Oscar Nunez, David Hasselhoff e Pamela Anderson, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 26 maggio.