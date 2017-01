Baywatch: online due nuovi trailer internazionali del film con Dwayne Johnson!

ha appena rilasciato online due nuovi trailer internazionali del nuovo film di, che ci permettono di dare un nuovo sguardo alla commedia d'azione che riprende le gesta della famosa serie TV di successo degli anni ‘90. Potete vedere i filmati subito dopo il salto, insieme a una nuova divertente immagine promozionale!

In Baywatch vedremo Dwayne Johnson fare nuovamente squadra con la coprotagonista di San Andreas Alexandra Daddario, con al fianco anche Zac Efron (Mike and Dave Need Wedding Dates), Kelly Rohrbach (Broad City), Jon Bass (Loving), Ilfenesh Hadera (Old Boy), Priyanka Chopra (Quantico) e Hannibal Buress (Broad City).

Baywatch sbarca per la prima volta sul grande schermo dopo essere stata una delle più amate serie televisive, avendo originariamente debuttato sul canale americano NBC nel 1989. Il cast originale di Baywatch comprendeva David Hasselhoff, Parker Stevenson, Shawn Weatherly, Billy Warlock, Erika Eleniak, Peter Phelps, Brandon Call e Holly Gagnier. Anche se inizialmente la serie non si rivelò un successo e fu annullata dopo una sola stagione, gli showrunner non si vollero arrendere. Baywatch fu così spostata in prima visione e, nel 1991, ripresero le trasmissioni. La serie continuò poi per un intero decennio, con l’aggiunta di nuovi membri del cast come Yasmine Bleeth e Pamela Anderson, divenuti poi icone del serial. La serie TV ha anche avuto il privilegio di un breve spin-off, intitolato Baywatch Hawaii.

Il regista Seth Gordon (Horrible Bosses e Identity Thief) è al timone della pellicola, e per la sceneggiatura del film di Baywatch sono stati assunti nel tempo molti scrittori, ma il progetto più recente proviene dalla coppia famosa per Venerdì 13 Damian Shannon e Mark Swift. Baywatch è prodotto da Dwayne Johnson insieme a Michael Berk, Greg Bonann, Beau Flynn, Dany Garcia, Ivan Reitman e Douglas Schwartz.

Baywatch esordirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 26 maggio 2017.