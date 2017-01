Baywatch: i nuovi poster invernali

Laha rilasciato oggi questi sette nuovi poster dia tema invernale che sicuramente ci aiuteranno a svernare. Se quel pessimista di Ned Stark non ha fatto altro che ricordarci continuamente dell’imminente inverno, The Rock e il suo team offrono più speranza (e fisici da spiaggia):

Giacconi per gli uomini, stivali imbottiti per le donne, il cast al completo è qui per ricordarvi che la prova costume non è poi così lontana e che assieme a lei arriverà anche l’adattamento cinematografico della serie Baywatch. Dwayne Johnson, Zack Efron, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, John Bass, Ilfenesh Hadera e Priyanka Chopra vi aspettano al cinema!

Baywatch, che ha da poco ottenuto un secondo trailer italiano, sarà diretto da Seth Gordon (Come ammazzare il capo… e vivere felici) e arriverà nelle sale statunitensi a maggio.