Baywatch: nuove foto promo del cast per il calendario 2017

In attesa di vedere sullo schermo questa trasposizione cinematografica della serie cult degli anni '90,, sono state diffuse online delle nuove foto promozionali per il nuovo anno. Gli scatti sono ispirati al mese e agli eventi in programma in quel determinato periodo. Il film arriverà nelle sale statunitensi da maggio.

Dopo aver visto i due nuovi trailer internazionali ecco degli scatti inediti per il calendario 2017. La trama di Baywatch vede un bagnino costretto ad allearsi con un ragazzo scapestrato per poter affrontare un magnate che vuole distruggere la spiaggia e lucrare sul suo sfruttamento.

Diretto da Seth Gordon, Baywatch comprende nel cast Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Oscar Nunez e Rob Huebel. Il film è prodotto da Paramount Pictures e distribuito in Italia da Universal Pictures.