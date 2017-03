Baywatch: Dwayne Johnson e Zac Efron nel nuovo, esilarante trailer italiano

La Universal Pictures ha rilasciato online il terzo, divertente trailer italiano dell'atteso, adattamento cinematografico dell'omonima serie cult anni '90 che vede come protagonisti

Diretto da Seth Gordon, il film segue la storia di Mitch Buchannon (Johnson), un bagnino veterano della baywatch che insieme a Matt Brody (Efron), un recluta giovane e sfacciata, dovrà vedersela con una perfida multinazionale per sventare un complotto criminale tra le soleggiate spiagge californiane.



Nel cast di Baywatch vedremo anche Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Oscar Nunez, Rob Huebel, David Hasseloff e Pamela Anderson, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 26 maggio -da noi in estate.



Ecco il nuovo trailer in italiano: