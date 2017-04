Baywatch, Dwayne Johnson: "Più sporco ed esplicito della serie!". Nuovo spot TV

Dato il Rated-R e i primi trailer di, l'idea che l'adattamento cinematografico dell'omonima serie cult potesse essere più esplicito e sporco ci era sinceramente balenata per la mente, ma adesso a confermare il tutto è intervenuto lo stesso

Il protagonista ha infatti dichiarato che in confronto al film, la serie TV potrebbe essere "quasi un prodotto per bambini". Se la ride goffamente, Johnson, per poi continuare: «Siamo di gran lunga più sporchi di quanto la serie sia mai stata. Avevamo l'opportunità di essere più espliciti e l'abbiamo colta. Credo che qualcuno del pubblico rimarrà sconvolto dalla gratuità di alcune scene, ma ci sono anche molte risate».



Aggiunge poi l'attore: «Abbiamo lavorato duramente per assicurarci che ci fosse più carne scoperta, insomma più tette, più culi e più addominali in qualsiasi minuto noi volessimo. La storia è stata ovviamente importante, non fraintendetemi, ma lo era anche la nostra corsa al rallentatore. Ci saranno meno peli del petto, ma mi piace pensare di aver reso giustizia allo show televisivo in modo diverso. Per quell'aspetto, poi, abbiamo David Hasselhoff a bordo!».



Johnson chiude infine con una battuta sugli addominali di Zac Efron, suo coprotagonista: «Le ragazze erano troppo impressionate per i miei gusti dal fisico di Zac mentre stavamo girando. Pensavano avesse degli addominali disegnati. Mi piacerebbe dire che è vero, ma ammetto che il ragazzo ha lavorato duramente».



Baywatch diretto da Seth Gordon vedrà nel cast anche Alexandra Daddario, Priyanka Chopra e Oscar Nunez, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 25 maggio. E c'è anche un nuovo spot ufficiale che vi riportiamo in allegato nelle news.