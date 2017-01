Baywatch: diffuso online il secondo trailer italiano

Online trovate il secondodi, trasposizione cinematografica dell'omonima serie cult degli anni '90, con protagonista. Diretto da, il film uscirà, vietato ai minori, dal prossimo 26 maggio nelle sale cinematografiche italiane distribuito da Universal Pictures.

La trama del film, di cui vi abbiamo mostrato le immagini per il calendario 2017, vede un bagnino costretto ad allearsi con una testa calda per fronteggiare un magnate che vuole distruggere la spiaggia.

Diretto da Seth Gordon, il cast di Baywatch comprende Dwayne Johnson, Zac Efron, Kelly Rohrbach, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Hannibal Buress e i cameo di due storici interpreti della serie tv, Pamela Anderson e David Hasselhoff.

A differenza della serie, ambientata a Malibu, il film è ambientato nella Contea di Broward, in Florida.