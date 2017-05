Baywatch: B-Roll footage e Bloopers per il film con Dwayne Johnson e Zac Efron

È stato rilasciato online un nuovo video che riporta i b-roll footage e i divertenti bloopers dell'atteso adattamento cinematografico dicon protagonisti

Dopo l'irriverente rad band trailer di ieri, torniamo quindi a dare un'occhiata al film diretto da Seth Gordon che trasporrà al cinema la serie cult anni '90 che ha appassionato intere generazioni, anche se a detta degli stessi protagonisti qui tutto sarà più sporco e adulto, in ogni senso possibile.



La storia di Baywatch seguirà Mitch Buchannon (Johnson) assumere un nuovo e più giovane life-guard, Matt Brody (Efron), aitante e un po' svampito atleta di nuoto adesso deciso a preservare e difendere le spiagge della Florida. Quando sarà però rinvenuto un cadavere dall'Oceano, i due dovranno collaborare per fermare un traffico di droga internazionale guidato dalla perfida Victoria Leeds (Priyanka Chopra).



Nel cast del film troveremo anche Oscar Nunez, Alexandra Daddario, Kelly Rohrbach, David Hasselhoff e Pamela Anderson, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 1° giugno.