Baywatch: Alexandra Daddario e Zac Efron protagonisti del nuovo spot

Sexy e auto-ironici, gli attori di Baywatch sono protagonisti di un nuovo spot esteso del film. In attesa dell’uscita scopriamo qualcosa in più dei vari personaggi.

Zac Efron è senza dubbio sfrontato e consapevole della sua figura possente, The Rock ancora una volta, veste i panni di un uomo sicuro e indistruttibile (chi osa dire il contrario?). Una sbirciata anche alle forme di Alexadra Daddario e Kelly Rohrbach, biondissima e perfetta modella, su tutti i giornali di inizio 2016 come nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio. Il nuovo spot esteso di Baywatch, pubblicato il giorno di San Valentino, regala ai fan più di un’occhiata, con scene inedite e piccoli sketch dietro le quinte. Al Superbowl era stato anche mandato in onda il nuovo trailer, segno dell'uscita sempre più vicina.

Baywatch è diretto da Seth Gordon e vede come protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron (Cattivi Vicini), le sopracitate Alexandra Daddario e Kelly Rohrbach; ma anche Jon Bassi, lfenesh Hadera, Priyanka Chopra e Hannibal Buress.