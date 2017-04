Baywatch: Alexandra Daddario posta una foto da urlo

La trentunenne attriceha usato il suo Instagram per mostrare una foto che sta togliendo il fiato a tutti. Nell'immagine ci sono lei in posa super-sexy, e, entrambi in divisa da bagnini.

Direttamente da Miami, lo scatto mette in evidenza la tonicità della giovane attrice, pronta a interpretare il film che, nelle sale italiane vedremo il 1 giugno 2017.

Johnson ha dichiarato che, nonostante verranno usati molti degli iconici costumi che furono della serie tv, le cose saranno diverse nel film. "Saremo molto più sporcaccioni nel film" - ovviamente lo show televisivo era per famiglie - " e volendo ci saremmo potuti spingere anche oltre. Le persone rimarranno scioccate nel vedere che Baywatch è diventato così spinto, ma si divertiranno parecchio!" Poi continua: "Abbiamo lavorato sodo perché si vedesse più pelle possibile; ci sono tette granitiche, sederi, addominali e qualsiasi altra cosa figa voi possiate immaginare ogni minuto del film. La trama è importante, non fraintendetemi, ma lo sono anche le scene in slow-motion!"



Il film segue la storia del guardia-spiaggia Mitch Buchannon (Johnson), che deve vedersela con la nuova recluta, il piantagrane Zac Efron. Insieme dovranno smantellare una banda di criminali locali che minaccia il futuro della spiaggia. La regia di Baywatch è di Seth Gordon e la sceneggiatura a cura di Damian Shannon, Mark Swift e Barry Schwartz.