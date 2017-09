Batman vs Pennywise: lo scontro in un bellissimo fan trailer

Batman contro Pennywise in uno scontro improbabile ma eventualmente epico. Come andrebbe a finire? Un utente di YouTube si è domandato cosa potrebbe accadere se i due battagliassero tra loro e ha creato un fan trailer, mescolando immagini dal trailer del prossimo film di Andres Muschietti e quelle di Ben Affleck/Uomo Pipistrello nel DCEU.

Il video s'intitola Batman V IT/Pennywise, giocando anche con il titolo Batman v Superman: Dawn of Justice. Un mix riuscito di atmosfere e toni cupi e disturbanti, con Batman in possesso di file criptati che viene svegliato nel cuore della notte da incubi popolati da Pennywise. Nonostante le preoccupazioni del maggiordomo Alfred e il terrore di Lex Luthor che esclama 'ci ha trovato!', Bruce Wayne si mette alla ricerca del malvagio clown per uno scontro senza precedenti.

It è pronto ad infestare i cinema italiani dal 19 ottobre, per la regia di Andres Muschietti e con Bill Skarsgård nei panni di Pennywise.