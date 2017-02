Batman v Superman: Zack Snyder condivide un video dedicato agli effetti speciali

Il regista di, ha recentemente condiviso un VFX breakdown, un video dedicato agli effetti speciali del suo film. Il video affronta in circa 12 minuti le principali sequenze del film, mostrando i segreti della post-produzione. Buona visione!

I film di Zack Snyder hanno uno stile visivo molto riconoscibile: colori saturi al limite dell’irrealismo, grandi contrasti, post-produzione esagerata. Come si arriva a questo risultato? Grazie al nuovo video pubblicato dal regista possiamo scoprirlo, almeno relativamente al tanto discusso Batman v Superman: Dawn of Justice.

Il video, disponibile come sempre in fondo alla notizia, dura ben 12 minuti e affronta le principali sequenze della pellicola: da una delle prime scene con Bruce Wayne nella caverna infestata da pipistrelli fino al grande confronto finale tra Trinity e Doomsday. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti sui film dell’universo DC Comics. Buona visione!