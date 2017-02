Batman v Superman: nuovi concept art di Doomsday e Gotham City

The Moving Picture Company (MPC) e uno di suoi artisti,, hanno diffuso in rete dei nuovi concept art daincentrati sul villain Doomsday e sul look di Gotham City. Trovate le immagini dopo il salto.

Batman v Superman: Dawn of Justice, sorta di sequel del precedente L'Uomo D'Acciaio, mette l'uno contro l'altro i due iconici supereroi di casa DC Comics e dà origine alla Justice League, crossover sempre diretto da Zack Snyder in arrivo a novembre nelle nostre sale cinematografiche.

Ad interpretare Batman e Superman nel film sono, rispettivamente, Ben Affleck e Henry Cavill, ma la pellicola segna anche il debutto cinematografico di Wonder Woman, interpretata dall'attrice e modella Gal Gadot che sarà protagonista di un suo spin-off in arrivo a giugno.