Batman v Superman, Kevin Conroy: "Adoro Ben Affleck ma odio tutti quei morti"

La storica voce del Batman nella seria animata,, ha interpretato il personaggio per oltre 25 anni, anche nei videogiochi della seriee nei vari film d'animazione, e la sua opinione su Batman v Superman è alquanto contrastante.

Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di Comicbook.com, infatti, l'attore e doppiatore ha avuto modo di parlare del film di Zack Snyder e del Batman interpretato da Ben Affleck, dichiarando: "Adoro quello che è riuscito a fare Ben nella parte. Credo in verità che sia riuscito a dare un equilibrio maggiore tra Bruce Wayne e Batman rispetto ad altri film live-action sul personaggio. Lo stimo molto come attore".



Detto questo, però, Conroy rivela come il film di Snyder abbia oltrepassato una linea teoricamente invalicabile per Batman: "Ho davvero odiato tutte quelle morti nel film. Credo solo che sia di vitale importanza che Batman non uccida i suoi nemici. Questa è una linea che non è mai stata attraversata, ed è una cosa che amo del personaggio. È come se fosse troppo nobile per uccidere. Uccidere è troppo facile. È qualcosa che fanno i cattivi, no? E adoro questa sua repulsione per l'omicidio, quindi ho davvero un problema con questa precisa decisione presa nel film".



Vi ricordiamo che il Batman di Ben Affleck tornerà in sala il prossimo 17 novembre nell'atteissimo Justice League di Joss Whedon.