Batman v Superman: Henry Cavill pubblica un'intensa foto backstage

Una bellissima e significativa foto backstage è stata pubblicata dallo stesso attore di Batman v Superman, Henry Cavill, direttamente dal set. I protagonisti torneranno con il sequel Justica League.

Henry Cavill ha pubblicato su Instagram uno scatto backstage che lo vede protagonista nei panni di Superman nel DC Comics di Zack Snyder: Batman v Superman Dawn of Justice. Cavill ha un'espressione adirata, muscoli esplosivi e sembra prepararsi a correre, dietro di lui, la macchina da presa e un carrello. "Ricordando il momento in cui stavo girando BvS e mi hanno detto che non mi era concesso il mio quotidiano Mocaccino al caramello con latte di cocco", ha scherzato l'attore su Instagram.

Nonostante il dispiego di energie e il cast stellare, Batman v Superman non ha entusiasmato il pubblico; quest'anno la DC Comics si prepara alla rivincita con lo spin-off su Wonder Woman a giugno e Justice League il prossimo novembre.