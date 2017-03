Batman v Superman, gli effetti visivi del film in un nuovo video

Da pochissimo ha fatto il suo debutto in rete un filmato inedito raffigurante il lavoro sugli effetti speciali fatto per la realizzazione della pellicola di. Come sempre, potete guardare il video in fondo alla news, dopo il salto.

Rilasciato dalla Moving Picture Company (MPC), il video offre una panoramica di ciò che è stato fatto per creare gli effetti VFX, in particolar modo per mettere in scena la lotta tra il trio di supereroi formato da Batman, Wonder Woman e Superman contro Doomsday e, ovviamente, la lotta tra Superman e Batman.

Pubblicato sul sito web della compagnia, al video sono state accompagnate delle descrizioni di come sono state create le scene di combattimento con tutti gli effetti digitali che sono stati coinvolti.

Diretto da Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice vede nel proprio cast le stelle Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Jesse Eisenberg, Diane Lane, e Jeremy Irons.

Il film è ora disponibile in Blu-Ray e DVD.