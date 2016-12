Anche se non avete amato, uno dei più 'controversi' cinecomic dell'anno, non potete negare che visivamente è spettacolare. Sicuramente alcune cose funzionano meglio di altre (Doomsday, anyone?) ma questo video di Scanline VFX ci mostra il grande lavoro dietro le quinte: lo trovate dopo il salto.

E non è tutto, visto che siamo nel periodo delle Feste, perché non mostrarvi anche un bel video che ci mostra ogni persona che il buon caro e vecchio Batman uccide in Batman v Superman: Dawn of Justice? Eh si, sono tanti.

Diretto da Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice è uscito nei cinema di tutto il mondo lo scorso marzo, dividendo pubblico e critica.