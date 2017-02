Batman v Superman: un concept mostra la sequenza dell'incubo

Dise ne possono dire tante, ma sono presenti delle sequenze che, anche solo a livello visivo, valgono comunque l'acquisto del biglietto (o, adesso, l'acquisto dell'edizione home video).

Tra queste c'è la sequenza 'onirica' (o da incubo) in cui Bruce Wayne viene a contatto con una sorta di pipistrello umanoide che lo aggredisce. E', sicuramente, una delle migliori scene del film, per come è girata ed è stata sviluppata, ed ora possiamo vedere anche un concept art diramato da Patrick Tatopoulous in rete: potete visionarlo qui sotto.

Batman v Superman: Dawn of Justice è stato diretto da Zack Snyder con lo script di Chris Terrio e David S. Goyer. Nel cast attori del calibro di Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg e Gal Gadot.