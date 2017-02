Batman v Superman: concept alternativi dedicati all'Uomo Pipistrello

Quando fu annunciato, una delle cose chechiarì quasi immediatamente, è che avrebbe realizzato un nuovo Batman, non solo nel carattere, ma anche nel design.

Il look di Ben Affleck nel ruolo è ormai noto ed è stato definito 'perfetto' dai tanti fan del fumetto della DC Comics. Ma ora, dopo i concept di Doomsday e Gotham City, arrivano in rete quelli alternativi dell'armatura dell'Uomo Pipistrello.

Firmati dall'artista Constantine Sekeris, questi concept sono piuttosto differenti dal risultato finale apparso nella pellicola di Zack Snyder. Potete vedere tutte le immagini qui sotto.

Ricordiamo che Batman apparirà nel film sulla Justice League, in arrivo questo novembre, e in un film stand-alone dedicato al personaggio attualmente in fase di sviluppo.