Batman v Superman, Ben Affleck risponde al #SadAffleck Meme

In una recente intervista, l'attore e registaha finalmente espesso la sua opinione per quanto riguarda il cosiddetto #SadAffleck Meme, che è diventato virale su internet nel corso dello scorso anno e, intanto, ha discusso su che cosa ha imparato dalla sua esperienza nella pellicola

La risposta per lo più negativa della critica mondiale alla pellicola Batman v Superman: Dawn of Justice ha avuto come conseguenza anche quella che vedeva tutti i soggetti coinvolti con il film costretti a rispondere a domande su ciò che i critici pensavano e hanno scritto in proposito.

Nel caso di Ben Affleck e Henry Cavill, un'intervista con la coppia ha avuto una grande risonanza quando un deluso (annoiato?) Affleck ha finito per diventare un meme internet. #SadAffleck è diventato ben presto uno dei simboli per mettere in ombra la pellicola, ma nel corso di una recente intervista il regista e attore ha finalmente detto la sua in proposito.

Alla domanda su cosa il lavoro svolto nel blockbuster gli avesse insegnato, Affleck ha risposto: "Mi ha insegnato a non fare interviste con Henry Cavill in cui non dico nulla e su cui si può mettere una traccia di Simon & Garfunkel. Questa è una delle cose che ho imparato.".

Il regista poi ha continuato a spiegare che il film in realtà gli ha dato una maggiore comprensione della tecnologia utilizzata sui moderni film di grande budget e ha raccontato una storia divertente circa il costume di Batman, che gli ha concesso di farsi qualche esperienza molto utile di cui ha fatto tesoro.