Batman: The Killing Joke, Mark Hamill pubblica la prima immagine

ha pubblicato la prima immagine del film di animazione. Confermato anchecome voce del cavaliere oscuro.

Ai due si aggiungerà Tara Strong, che presterà la voce a Barbara Gordon (alias Batgirl), e Ray Wise nel ruolo vocale dello stesso commissario Gordon. "La possibilità di lavorare ancora una volta con Kevin Conroy, il mio Batman preferito, per me è un sogno che diventa realtà", ha detto Hamill. "Sono entusiasta di ridoppiare Joker in The Killing Joke!". Il film è scritto dallo sceneggiatore di Watchmen e V per Vendetta Alan Moore. La vicenda è considerata uno dei racconti più rappresentativi del personaggio di Joker mai raccontati. Qui di seguito potete vedere l'immagine pubblicata da Mark Hamill.